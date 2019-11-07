Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Литве за контрабанду около 50 кг янтаря задержаны россиянин и литовский гражданин

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации и гражданин Литвы задержаны литовскими пограничниками за контрабанду янтаря. Об этом в четверг сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"На основе оперативной информации при передаче незаконно ввезенного в Литву необработанного янтаря в количестве около 50 кг задержаны 42-летний гражданин России и 63-летний гражданин Литвы", - сказано в сообщении.

Задержание произошло на одной из автозаправок Каунаса при передаче контрабанды. Полиэтиленовый мешок с янтарем россиянин - водитель фуры, въехавшей в Литву из Калининградской области, - извлек из грузовика и передал ожидавшему литовцу, который переложил груз в свой легковой автомобиль. В этот момент они были задержаны.

Ведется следствие. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Теги
ЛитваРоссия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд признал законным арест участника акции 27 июля Андрея Баршая
В настоящий момент обвиняемый содержится в психиатрическом стационаре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС