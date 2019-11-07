В Литве за контрабанду около 50 кг янтаря задержаны россиянин и литовский гражданин

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации и гражданин Литвы задержаны литовскими пограничниками за контрабанду янтаря. Об этом в четверг сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"На основе оперативной информации при передаче незаконно ввезенного в Литву необработанного янтаря в количестве около 50 кг задержаны 42-летний гражданин России и 63-летний гражданин Литвы", - сказано в сообщении.

Задержание произошло на одной из автозаправок Каунаса при передаче контрабанды. Полиэтиленовый мешок с янтарем россиянин - водитель фуры, въехавшей в Литву из Калининградской области, - извлек из грузовика и передал ожидавшему литовцу, который переложил груз в свой легковой автомобиль. В этот момент они были задержаны.

Ведется следствие. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до восьми лет.