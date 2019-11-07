DPA: небольшая авария произошла во время следования кортежа Помпео в Германии

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Небольшая авария произошла в четверг во время следования кортежа госсекретаря США Майкла Помпео в Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на американских репортеров.

Колонна из примерно 40 автомобилей следовала в направлении деревни Мёдларойт, где раньше проходила граница между ФРГ и бывшей ГДР. О характере ДТП не сообщается. Как отметило DPA, машины получили повреждения кузова. Информация о том, сколько автомобилей участвовали в аварии и кто был виновником ЧП, не сообщается.

Помпео проведет сегодня в Лейпциге переговоры со своим германским коллегой Хайко Маасом, в пятницу с ним встретится в Берлине канцлер Ангела Меркель.