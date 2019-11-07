Более 100 сотрудников "Ленты" в Петербурге обратились к врачам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Число сотрудников офиса розничной сети "Лента", обратившихся к медикам с симптомами инфекционного заболевания, возросло до 100 человек, сообщает пресс-служба организации. Ранее компания сообщала о 60 обращениях.

"По данным на 7 ноября, зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса компании с жалобами на симптомы инфекционного заболевания. Госпитализировано более 30 человек. Все сотрудники получают необходимую медицинскую помощь, состояние их состояние здоровья стабильное. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины", - говорится в сообщении.

5 ноября 26 сотрудников офиса "Ленты" попали в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина с острой кишечной инфекцией.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в городе начали расследование. Проверка столовой центрального офиса ретейлера выявила многочисленные нарушения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в столовой не соблюдались температурный режим и сроки хранения пищевой продукции, мясная продукция не имела маркировочных ярлыков, производственный инвентарь и оборудование использовались не по назначению, отсутствовали личные медицинские книжки сотрудников.

Сотрудники Роспотребнадзора также сняли с реализации 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения.