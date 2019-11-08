Экс-сотрудник Читинской таможни получил шесть лет колонии за получение и дачу взятки

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Забайкальский районный суд приговорил задержанного в марте бывшего сотрудника Читинской таможни к шести годам заключения в колонии строгого режима и 5,5 млн рублей штрафа за получение взятки и попытку дать ее, сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере" (ст. 290 УК РФ) и "Дача взятки в крупном размере" (ст. 291 УК РФ) <...> Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 5,5 млн рублей штрафа и запрета в течение шести лет занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в ноябре-декабре 2018 года таможенник получил от гражданина КНР 160 тыс. рублей за содействие в провозе через российско-китайскую границу коммерческих грузов под видом предметов для личного пользования. Помимо этого, в сентябре 2018 года он получил от гражданина Китая 300 тыс. рублей за возврат изъятых партий нефрита и мобильных телефонов.

"Выяснив, что правоохранительные органы осведомлены о его преступной деятельности, подсудимый предложил сотруднику службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления взятку в 300 тыс. рублей. Сотрудник сообщил о случившемся в правоохранительные органы", - пояснили в ведомстве.