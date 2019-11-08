СМИ: власти Японии выделят $1,2 млрд пострадавшим от тайфунов районам

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии в пятницу одобрило экстренный пакет финансовой помощи в размере 130 млрд иен ($1,2 млрд) районам, пострадавшим от череды тайфунов, обрушившихся на страну в сентябре - октябре. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По его данным, более трети от этой суммы будет потрачено, в частности, на восстановление поврежденных жилых домов и инфраструктуры. Часть средств пойдет на компенсацию убытков туристической отрасли - иностранные туристы, которые решат посетить пострадавшие районы, получат скидку на проживание в гостиницах и отелях в 5000 иен ($45) за сутки. Льготы будут действовать с декабря 2019 года по март 2020 года.

В результате наводнений и горных обвалов, вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис", погибли более 90 жителей Японии.

По данным Министерства охраны окружающей среды Японии, ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от обрушившихся в сентябре и октябре на страну тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превысил 218 млрд иен ($1,9 млрд). От тайфуна "Хагибис", в частности, пострадали 38 из 47 префектур. На 8,5 тыс. сельскохозяйственных объектах повреждены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. гектаров. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов. В 20 префектурах зафиксирован ущерб от оползней, более чем на 70 реках отмечены разрушения набережных и защитных сооружений.