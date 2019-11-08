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Один из пострадавших после пожара на нефтебазе в Новороссийске умер в больнице

Еще пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице Краснодара

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Пострадавший в результате возгорания резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске умер в больнице от полученных травм. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

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Всего в результате ЧП госпитализированы шесть человек, медики оценивали их состояние как тяжелое. Пять человек транспортировали в Краснодар вертолетом, шестой пострадавший не подлежал транспортировке.

"Умер пострадавший, находившийся в больнице города Новороссийска", - сказали в пресс-службе. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что погибшему было 27 лет.

В краевом Минздраве также уточнили ТАСС, что пять пострадавших все еще остаются в тяжелом состоянии. "Им оказывается необходимая медицинская помощь, включая проведение хирургических вмешательств", - добавили в министерстве.

Резервуар для хранения нефтепродуктов на площади 200 кв. м загорелся в Новороссийске в четверг на нефтебазе "Грушовая" перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис", емкость была пустой, розлива нефтепродуктов не произошло. Погибших в результате происшествия нет.

Теги
РоссияКраснодарский край
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