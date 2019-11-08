На трассе "Таврида" в Крыму произошло массовое ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Крыму, в результате травмы получил один человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте МЧС Республики Крым.

По данным ведомства, авария произошла на 87-м км трассы "Таврида". "На дороге в условиях тумана столкнулись пять транспортных средств, из них три легковые машины ("Волга", Chevrolet, Dacia), микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой Ford. В результате ДТП пострадал один человек из автомобиля Dacia", - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали медикам.