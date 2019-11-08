Суд в Андалусии запретил бывшей жене и сыну экс-чиновника Минкультуры РФ покидать Испанию

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Испанский суд запретил экс-супруге и сыну бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо покидать королевство. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Высшем суде Андалусии.

"Человек, который был задержан в Австрии, - это бывший чиновник Минкультуры России, его зовут Борис Мазо, - отметили в суде. - Также [в Испании] были задержаны его бывшая жена и сын, а также [испанский] адвокат". "Экс-жена и сын вчера предстали перед дежурным судом Марбельи", - уточнили в суде Андалусии.

Там добавили, что "они воспользовались своим правом не давать показания", "их оставили на свободе с мерами пресечения". Так, бывшая супруга и сын Мазо обязаны являться в суд дважды в месяц, "у них забрали паспорта и запретили покидать страну". Испанский адвокат также пока находится на свободе. "Теперь в ожидании, что решат австрийские судебные власти [в отношении Мазо]", - сказали в суде, уточнив, что пока разбирательство находится "на фазе расследования".

Национальная полиция Испании сообщила в четверг, что в Вене удалось задержать бывшее высокопоставленное должностное лицо Министерства культуры России, в Испании были арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане РФ. Ордер на арест был выдан судом Марбельи. Испанские стражи порядка подозревают задержанных в отмывании денег, в частности, в приобретении недвижимости за 4 млн евро на средства, которые, как предполагается, были получены незаконным путем.

Ожидается, что земельный суд Вены по уголовным делам рассмотрит в пятницу вопрос об аресте Мазо. Кроме того, независимо от решения об аресте россиянина в дальнейшем будет рассмотрено отдельное постановление о разрешении экстрадиции задержанного в Испанию. По информации ТАСС, разбирательства по экстрадиции Мазо могут затянуться, потому что Австрия может рассматривать его прошение на предоставление статуса беженца.

Как уточнил ТАСС адвокат Мазо Владислав Мусияка, Россия уже более года добивается экстрадиции из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ.

Дело Минкультуры в России

Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. Борис Мазо получил 1 год и 6 месяцев заключения со штрафом 250 тыс. рублей, после приговора Мазо покинул Россию. Ранее сообщалось, что он скрывается в своем особняке в Испании и возвращаться в РФ не собирается.