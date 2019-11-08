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Обновлено 

Ан-2 совершил аварийную посадку на Кубани

В результате инцидента никто не пострадал

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае, пострадавших и погибших нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

"Самолет Ан-2 сел в поле, предварительно, из-за неисправности двигателя. Пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник.

По информации собеседника, разрушений на земле нет. Официальным подтверждением этой информации, а также подробностями происшествия ТАСС пока не располагает.

СК проводит проверку в связи с инцидентом. 

"Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по предварительной информации, днем в пятницу в станице Переяславская Брюховецкого района легкомоторный самолет Ан-2 под управлением одного пилота совершил аварийную посадку, пилот не пострадал.

В администрации района ТАСС подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал. "Пилот посчитал, что не хватит топлива, совершил аварийную посадку", - уточнил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (15:29 мск) - добавлен комментарий СК. 

Теги
РоссияКраснодарский край
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