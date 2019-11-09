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В Киргизии задержали арендатора кафе, где от взрыва погиб человек

Еще 13 пострадавших, в том числе семеро детей, получили ранения

БИШКЕК, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали арендатора кафе, в котором в результате взрыва погиб один человек, 13 получили травмы и ожоги. Об этом ТАСС сообщили в субботу в ГУВД столицы республики.

"В рамках расследования данного дела задержан 56-летний арендатор кафе "Антошка", в котором произошли взрывы и пожар", - заявил представитель ведомства. По его словам, в отношении подозреваемого, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не указываются, возбуждено дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности".

8 ноября в точке общественного питания в Бишкеке в 300 метрах от здания, где расположены парламент и администрация президента, прогремели три взрыва. На место были направлены несколько бригад скорой помощи и три пожарных расчета.

В результате ЧП погибла молодая девушка, которая работала в этом заведении. Еще 13 человек, в том числе семеро детей, получили травмы различной степени тяжести и ожоги.

По предварительной версии МЧС республики, причиной пожара стал взрыв баллонов с природным газом, которые использовались для приготовления пищи.

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Киргизия
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