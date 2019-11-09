В Махачкале два человека пострадали в результате взрыва газа в квартире

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов Махачкалы, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в Махачкале. Пострадавшие оба взрослые, 1983 и 1988 годов рождения, мужчина и женщина соответственно", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пострадавших доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы. Состояние их оценивается как средней степени тяжести. ЧП произошло в субботу утром в Редукторном поселке Махачкалы.