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В Махачкале два человека пострадали в результате взрыва газа в квартире

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов Махачкалы, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в Махачкале. Пострадавшие оба взрослые, 1983 и 1988 годов рождения, мужчина и женщина соответственно", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пострадавших доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы. Состояние их оценивается как средней степени тяжести. ЧП произошло в субботу утром в Редукторном поселке Махачкалы.

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