В Уфе столкнулись два автобуса

ТАСС, 9 ноября. Два автобуса столкнулись в Уфе из-за плохого самочувствия водителя одной из машин, позже он умер в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщается в блоге начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динара Гильмутдинова.

"В субботу, в пятом часу вечера, в столице республики зарегистрировано столкновение двух пассажирских автобусов. По имеющейся информации, 50-летний мужчина за рулем автобуса Hyundai, двигаясь по улице Мушникова, из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и столкнулся с "НефАЗом". Со слов пассажиров автобуса Hyundai, водителю внезапно стало плохо, и он потерял управление, спустя некоторое время он скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди пассажиров автобусов нет.