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В Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси у совершавшего посадку украинского самолета

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщило в субботу Министерство гражданской авиации Египта.

По информации ведомства, "после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья". "Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", - отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

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