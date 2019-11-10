Летевший из Челябинска в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Самаре

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Самолет, выполнявший перелет по маршруту Челябинск - Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч (Самара) из-за дебоша, устроенного пассажиркой на борту. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В международном аэропорту Курумоч произвел вынужденную посадку рейс PBD 324 В737-800, Челябинск - Сочи по причине нарушения правил авиакомпании пассажиркой", - сказал собеседник агентства.

Женщину, нарушившую правила, сняли с рейса. В 6:55 мск самолет вылетел в Сочи.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, пассажирка 1988 года рождения курила электронные сигареты в туалете самолета.