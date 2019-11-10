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В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек

Еще 13 человек получили различные травмы

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и 13 пострадали при столкновении в воскресенье рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Железногорском районе Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Все пострадавшие доставлены в больницу,

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали о восьми пострадавших.

"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

По информации ведомства, пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести. Рейсовый микроавтобус следовал по маршруту Курск - Брянск, он столкнулся с внедорожником, выехавшим на полосу встречного движения после столкновения с грузовиком. Авария произошла на отдаленном участке дороги в 50 км от Железногорска. 

В новость внесены изменения (20:11 мск) - добавлены подробности, уточнена информация о количестве пострадавших.

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РоссияКурская область
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