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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом

Открытое горение ликвидировано

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Двухквартирный жилой дом загорелся в Оренбургском районе Оренбургской области, на месте происшествия обнаружили тела пяти погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поздно вечером поступила информация о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Молодежной поселка Жилгородок Оренбургского района. По оперативной информации, на месте обнаружены тела пяти погибших", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время пожар локализован, ликвидировано открытое горение, уточнили в ведомстве. На месте продолжают работать пожарные и другие оперативные службы.

Теги
РоссияОренбургская область
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