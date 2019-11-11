Упавший на рельсы на станции метро "Таганская" пассажир погиб

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пассажир, упавший на рельсы на станции "Таганская" Кольцевой линии Московского метрополитена, погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть потерпевшей с предварительным диагнозом "поездная травма, несовместимая с жизнью", - сказала собеседница агентства. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что около 12:13 мск на станции метро "Таганская" Кольцевой линии в Москве с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал человек. На место прибыли оперативные службы города и сотрудники полиции. Как отметили в аккаунте подземки в Twitter, движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное из-за падения человека на пути, восстановлено. Вскоре оно будет введено график.