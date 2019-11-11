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Суд отменил решение о заочном аресте украинского бизнесмена Фукса из-за нарушений УПК РФ

Ранее суд заключил Павла Фукса под стражу заочно на два месяца

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал незаконным решение о заочном аресте владельца компании "Мосситигрупп", украинского бизнесмена Павла Фукса, обвиняемого по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение Таганского районного суда в отношении Фукса отменено, дело отправлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса", - сказали в суде.

Таганский суд Москвы 11 октября заключил Фукса под стражу заочно на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. По данным следствия, он покинул РФ в марте, когда ему была избрана подписка о невыезде, и вылетел в Лондон. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В январе этого года он был объявлен в федеральный розыск, 27 сентября - в международный.

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. Его брат Роман Фукс, также фигурирующий в материалах дела о мошенничестве в статусе свидетеля, является совладельцем ряда крупных компаний, а также был учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.

В 2008 году компания "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп", начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении "Олтэр". В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров. Следствие установило, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, дом построен, но в эксплуатацию не введен. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению.

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