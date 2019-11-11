Источником распространения кишечной инфекции в офисе "Ленты" стал работник столовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Источником распространения кишечной инфекции среди 155 сотрудников центрального офиса розничной сети "Лента" в Петербурге стал сотрудник столовой. Об этом сообщила журналистам в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

"Источником распространения инфекции в центральном офисе розничной сети "Лента" стал сотрудник столовой компании, который скрыл факт заражения кишечной инфекцией", - сказала она.

В начале ноября 26 сотрудников офиса "Ленты" попали с острой кишечной инфекцией в клиническую инфекционную больницу им. Боткина. В четверг, 7 ноября, пресс-служба "Ленты" сообщала, что число сотрудников офиса розничной сети, обратившихся к медикам, возросло до 100 человек, из которых госпитализированы более 30 человек. Сейчас в инфекционном стационаре остаются 16 человек.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в городе начали эпидемиологическое расследование. Проверка столовой центрального офиса ретейлера выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в столовой не соблюдали температурный режим и сроки хранения пищевой продукции, мясная продукция не имела маркировочных ярлыков, производственный инвентарь и оборудование использовались не по назначению, отсутствовали личные медицинские книжки сотрудников.

Сотрудники Роспотребнадзора также сняли с реализации 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения.