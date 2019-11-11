Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из арестованных в Новотроицке чиновников обжаловал меру пресечения

Ранее Андрея Сластенина заключили под стражу на два месяца

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации города Новотроицка Оренбургской области Андрей Сластенин, арестованный по уголовному делу о получении взятки, обжаловал избранную меру пресечения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Новотроицкого городского суда.

На эту тему

"По Сластенину подана апелляционная жалоба", - сказали в пресс-службе.

В четверг Новотроицкий городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил Сластенина под стражу на два месяца - до 5 января 2020 года. Он стал вторым обвиняемым по уголовному делу о получении взятки. Ранее суд арестовал на этот же срок первого заместителя главы администрации Новотроицка Артема Липатова. Апелляционной жалобы от Липатова или его представителей пока в суд не поступало, уточнили в пресс-службе.

Чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя фирмы, являющейся исполнителем ряда муниципальных контрактов. Взамен муниципальные служащие должны были оказывать предпринимателю общее покровительство, уточнили в суде. Уголовное дело расследует Следственный комитет РФ. В администрации Новотроицка на прошлой неделе прошли обыски.

Глава Новотроицка Дмитрий Буфетов в видеообращении, опубликованном в понедельник на сайте администрации города, сообщил, что арест подчиненных стал для него полнейшей неожиданностью. "В настоящее время уволить Артема Липатова и Андрея Сластенина не позволяет трудовое законодательство, так как причин для расторжения трудовых договоров просто нет. И это оказалось огромной проблемой", - сказал Буфетов.

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству назначен Василий Игошев. Функционал первого заместителя теперь распределен между главой города и его заместителями Юрием Мацваем и Татьяной Савинцевой.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
В Москве арестовали мужчину за приготовление к заказному убийству матери из-за наследства
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что обвиняемый в качестве оплаты предлагал знакомому 200 тыс. рублей и автомобиль
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС