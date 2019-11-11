Один из арестованных в Новотроицке чиновников обжаловал меру пресечения

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации города Новотроицка Оренбургской области Андрей Сластенин, арестованный по уголовному делу о получении взятки, обжаловал избранную меру пресечения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Новотроицкого городского суда.

"По Сластенину подана апелляционная жалоба", - сказали в пресс-службе.

В четверг Новотроицкий городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил Сластенина под стражу на два месяца - до 5 января 2020 года. Он стал вторым обвиняемым по уголовному делу о получении взятки. Ранее суд арестовал на этот же срок первого заместителя главы администрации Новотроицка Артема Липатова. Апелляционной жалобы от Липатова или его представителей пока в суд не поступало, уточнили в пресс-службе.

Чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя фирмы, являющейся исполнителем ряда муниципальных контрактов. Взамен муниципальные служащие должны были оказывать предпринимателю общее покровительство, уточнили в суде. Уголовное дело расследует Следственный комитет РФ. В администрации Новотроицка на прошлой неделе прошли обыски.

Глава Новотроицка Дмитрий Буфетов в видеообращении, опубликованном в понедельник на сайте администрации города, сообщил, что арест подчиненных стал для него полнейшей неожиданностью. "В настоящее время уволить Артема Липатова и Андрея Сластенина не позволяет трудовое законодательство, так как причин для расторжения трудовых договоров просто нет. И это оказалось огромной проблемой", - сказал Буфетов.

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству назначен Василий Игошев. Функционал первого заместителя теперь распределен между главой города и его заместителями Юрием Мацваем и Татьяной Савинцевой.