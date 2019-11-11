Мосгорсуд продлил домашний арест экс-замглавы Минкультуры Пирумову и его сообщнику

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продлил до 16 февраля срок домашнего ареста бывшему заместителю главы Министерства культуры Григорию Пирумову и советнику гендиректора ООО "Линнит-консалт" Никите Колесникову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Пирумову и Колесникову на три месяца, то есть до 16 февраля", - огласил решение судья Олег Музыченко.

По словам следователя, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых завершено. Тем не менее, находясь на свободе, они могут скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Пирумову и Колесникову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ст. 210 ("Создание преступного сообщества и участие в нем") и ст. 174 ("Отмывание денежных средств") УК РФ.

Обвиняемые и их адвокаты согласились с продлением меры пресечения. Однако Пирумов и его адвокат Федор Куприянов просили суд снять некоторые ограничения. В частности, Пирумов просил суд разрешить ему посещать церковь дважды в неделю, гулять один раз в день и провести обряд венчания в церкви со своей женой. Суд в этих ходатайствах обвиняемому отказал.

Следствие по делу Пирумова о создании преступного сообщества завершено, сообщил судья Мосгорсуда Олег Музыченко. "Обращаю внимание, что следствие по делу сейчас завершено, обвиняемые и их защита знакомятся с его материалами", - сказал он.

Дело Пирумова

Ранее Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В конце января Мосгорсуд ужесточил ему наказание до 3 лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Преображенский суд Москвы 7 августа вынес решение об условно- досрочном освобождении Пирумова от наказания по этому делу.

В рамках второго уголовного дела в апреле этого года Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также новое обвинение в мошенничестве. Он был арестован. 12 августа Московский городской суд пришел к выводу о неэффективной организации расследования этого дела и принял решение о переводе его под домашний арест до 16 ноября.