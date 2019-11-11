После отравления сотрудников "Ленты" в Петербурге возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждили после массового отравления сотрудников центрального офиса розничной сети "Лента". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

В начале ноября 26 сотрудников офиса "Ленты" попали в больницу с кишечной инфекцией. Позднее число обратившихся к медикам возросло до 155, в инфекционном стационаре сейчас находятся 16 человек. Проверка столовой центрального офиса ретейлера выявила многочисленные нарушения.