В отношении обвиняемого во взятках экс-главы ЦСКА возбудили дело о попытке побега

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело о попытке побега бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей. Об этом заявил следователь во втором Западном военном суде, где в понедельник рассматривается вопрос о продлении срока ареста обвиняемому.

"30 октября Барышевым была совершена попытка побега, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 313 УК РФ", - сказал военный следователь. Он просит суд продлить срок ареста Барышеву на три месяца в связи с тем, что экс-глава ЦСКА хотел покинуть территорию РФ в случае привлечения его к уголовной ответственности, а также оказать давление на свидетелей по делу.

По словам защитников обвиняемого, Барышеву инкриминируется попытка побега из здания Главного военно-следственного управления Следственного комитета России. "Он пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега он совершать не собирался, это просто глупо", - отметил адвокат.