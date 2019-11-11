В ДТП в Пензенской области погиб один человек

ПЕНЗА, 11 ноября. /ТАСС/. Автомобили Ford Transit и Hyundai столкнулись вечером в понедельник в Спасском районе Пензенской области. В результате ДТП один человек погиб, семеро получили ранения, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 16:45 мск на 496-м километре трассы М-5 в Спасском районе Пензенской области.

"Произошло столкновение автомобиля Ford Transit под управление мужчины 1975 года рождения и автомобиля Hyundai под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля "Форд" от полученных травм скончался на месте. Водители автомобилей, а также пять пассажиров автомобиля Hyundai получили травмы", - отметили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.