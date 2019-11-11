Военный суд продлил арест обвиняемому во взятках экс-главе ЦСКА до 16 февраля

"Ходатайство военного следствия подлежит удовлетворению", - огласил постановление судья. Срок меры пресечения установлен до 16 февраля.

Как стало известно в понедельник на заседании в суде, в отношении Барышева военными следователями возбуждено уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) из здания Главного военно-следственного управления Следственного комитета России, который он пытался совершить 30 октября. Сам Барышев заявил, что был доведен до отчаяния после предъявления ему новых обвинений и хотел, чтобы его "пристрелили как собаку" при попытке побега.