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Военный суд продлил арест обвиняемому во взятках экс-главе ЦСКА до 16 февраля

Михаил Барышев ранее признал, что был доведен до отчаяния после предъявления ему новых обвинений

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Второй Западный военный суд на три месяца продлил срок ареста бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому по делу о получении взяток, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Ходатайство военного следствия подлежит удовлетворению", - огласил постановление судья. Срок меры пресечения установлен до 16 февраля.

Как стало известно в понедельник на заседании в суде, в отношении Барышева военными следователями возбуждено уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) из здания Главного военно-следственного управления Следственного комитета России, который он пытался совершить 30 октября. Сам Барышев заявил, что был доведен до отчаяния после предъявления ему новых обвинений и хотел, чтобы его "пристрелили как собаку" при попытке побега.

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