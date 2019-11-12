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Суд Сахалина не удовлетворил апелляцию главы "Сахморфлота", осужденного за гибель моряков

В апреле этого года Южно-Сахалинский горсуд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сахалинский областной суд не удовлетворил апелляцию на решение суда Южно-Сахалинска в отношении гендиректора компании "Сахморфлот", приговоренного к отбыванию срока в колонии за гибель моряков с плашкоута "Парамушир". Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Сахалинским областным судом приговор оставлен в силе", - говорится в распространенном сообщении.

В октябре 2015 года в Курильском проливе из-за смещения перевозимого металлолома опрокинулся плашкоут, в результате чего погибли четыре члена экипажа. Установлено, что подсудимый допустил выход судна с нарушением законодательства о безопасности мореплавания, также в инспекцию портового контроля им предоставлены недостоверные данные о численности экипажа.

В апреле 2019 года Южно-Сахалинский горсуд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) и приговорил к четырем годам колонии-поселения.

Теги
РоссияСахалинская область
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