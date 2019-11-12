В Новой Москве неизвестный украл из частного дома украшения, шубу и более миллиона рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Неизвестный украл из частного дома в Новой Москве ювелирные украшения, шубу, телефоны и более 1 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в службу "02" в понедельник обратился мужчина, который сообщил о краже по месту своего проживания в городе Щербинка, улица 2-я Барышевская. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный, повредив окно на первом этаже 3-этажного таунхауса, проник в дом, где вскрыл сейф, откуда совершил кражу денег в сумме более 1 млн рублей, ювелирных изделий, также похитил шубу и два телефона сотовой связи, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.