Суд заочно арестовал троих подозреваемых в убийстве подмосковного депутата Сидоровой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал троих предполагаемых соучастников убийства депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры, которое произошло в 2012 году. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте Романа Козлова, Сергея Тюричева и Александра Чернышева. Срок ареста установлен в виде двух месяцев со дня их экстрадиции либо задержания на территории РФ", - сказала она.

Пятнадцатого ноября будут рассмотрены еще два аналогичных ходатайства следствия в отношении Егора Есина и Александра Борзунова, которые также проходят подозреваемыми по данному делу.

В конце октября следствие обнаружило тела Сидоровой и троих членов ее семьи, убитых в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. В отношении Шишканова и членов преступного сообщества расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела. По данным следствия, Шишканов и его предполагаемые соучастники причастны к похищению и убийству районного депутата Сидоровой, одновременно занимавшей должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", и членов ее семьи.

Сидорова, ее муж, сын 1983 года рождения и сестра 1947 года рождения пропали 21 февраля 2012 года. При осмотре их частного дома в селе Малахово были обнаружены следы крови и беспорядок в комнатах. По версии следствия, Шишканов, на момент представления материалов в суд проживавший в Раменском районе, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, в процессе преступной деятельности с целью финансирования установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.