Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: два человека погибли из-за наводнения в Венеции

Мэр города Луиджи Бруньяро назвал наводнение "настоящей катастрофой" и призвал жителей не выходить на улицу

ТАСС, 13 ноября. Два человека стали жертвами наводнения в Венеции, вызванного проливными дождями. Как сообщил в среду телеканал Sky TG24, одного из погибших могло ударить током, когда тот пытался запустить в затопленном доме электрические насосы.

В ночь на среду уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, что привело к затоплению более 80% города. Из-за наводнения утонули несколько речных трамваев. Потоп спровоцировал перебои с телефонной связью и электричеством. Как сообщило агентство АNSA, также оказалась затоплена крипта собора Святого Марка. В момент максимального подъема уровня воды минувшей ночью базилику затопило более чем на 1 м.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал наводнение "настоящей катастрофой", призвав жителей не выходить на улицу. Власти города собираются ввести режим чрезвычайной ситуации. В среду ожидается волна новой "высокой воды" - до 145 см.

Нынешний подъем уровня моря рекордный за последние полвека. Выше нынешнего уровень моря поднимался только в 1966 году, когда были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, в том числе Флоренция. Тогда был зафиксирован рекордный уровень подъема воды - 190 см, при том что критической отметкой считается уровень в 130 см.

Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Также наводнению способствовал ветер с моря.

Венеция, знаменитый город на лагуне, является центром притяжения туристов со всего мира - ежегодно туда приезжают 28 млн человек. Наводнение не отпугнуло путешественников - на распространяемых в социальных сетях фотографиях видно, что многие прогуливаются по городу в высоких резиновых сапогах и позируют на фоне подтопленных достопримечательностей.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
В Москве задержали подозреваемого в ограблении дома бизнесмена на 1,7 млн рублей
Задержанный оказался 36-летним жителем одного из регионов России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС