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В Москве задержали подозреваемого в ограблении дома бизнесмена на 1,7 млн рублей

Злоумышленники похитили ювелирные украшения, компьютерную технику и деньги

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в ограблении частного дома бизнесмена на 1,7 млн рублей в Новой Москве. Как рассказал в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, были похищены ювелирные украшения, компьютерная техника и деньги.

По его словам, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что, подъехав к частному дому в поселении Десеновское в Новой Москве, где проживает руководитель его фирмы, он увидел, что дверь в жилое помещении взломана, а внутри находятся двое неизвестных в масках. Мужчина предпринял попытку задержать злоумышленников, однако они успели скрыться с похищенным имуществом. В частности, они забрали более 450 тыс. рублей, ювелирные украшения, а также компьютерную технику. Общая сумма материального ущерба составила более 1,7 млн рублей.

"В результате проведения значительного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска столичной полиции удалось установить личность и задержать одного из злоумышленников - им оказался 36-летний житель одного из регионов России, - сообщил Титов. - На территории Московской области в ходе обыска по месту временного проживания задержанного оперативники обнаружили и изъяли различные отмычки и монтировки, самодельно изготовленные ключи, а также более 15 аппаратов сотовой связи". По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Россия
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