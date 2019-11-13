Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: в Подмосковье задержан бизнесмен, объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры

Алексей Деньгин был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении Андрея Вихарева

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали предпринимателя Алексея Деньгина, который после задержания скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск вместе с бывшим мэром подмосковной Истры Андреем Вихаревым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Подмосковье задержан Алексей Деньгин. Он был ранее объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении Вихарева", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, с задержанным ведутся следственные действия.

Ранее в розыск был объявлен и Вихарев. Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Полиция Подмосковья распространила ориентировку на розыск Вихарева. Его задержали 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях, с ним велись следственные действия, после чего он скрылся. В администрации Истры, а также в доме у Вихарева проходили обыски.

Андрей Вихарев с 1998 по 2011 год был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании "Гарантия-строй". В 2009 году был избран депутатом Совета депутатов города Жуковского Московской области, откуда ушел в 2011 году, с октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой подмосковной Истры. В конце сентября этого года Вихарев ушел в отставку с должности мэра.

В новость были внесены изменения (13:46 мск) — добавлены подробности.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Следователи в связи с инцидентом дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС