Источник: в Подмосковье задержан бизнесмен, объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали предпринимателя Алексея Деньгина, который после задержания скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск вместе с бывшим мэром подмосковной Истры Андреем Вихаревым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Подмосковье задержан Алексей Деньгин. Он был ранее объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении Вихарева", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, с задержанным ведутся следственные действия.

Ранее в розыск был объявлен и Вихарев. Фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Полиция Подмосковья распространила ориентировку на розыск Вихарева. Его задержали 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях, с ним велись следственные действия, после чего он скрылся. В администрации Истры, а также в доме у Вихарева проходили обыски.

Андрей Вихарев с 1998 по 2011 год был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании "Гарантия-строй". В 2009 году был избран депутатом Совета депутатов города Жуковского Московской области, откуда ушел в 2011 году, с октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой подмосковной Истры. В конце сентября этого года Вихарев ушел в отставку с должности мэра.

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