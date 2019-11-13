Глава СК передал в центральный аппарат дело о смерти школьницы в "Артеке"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о смерти 15-летней девочки в детском центре "Артек". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, передано в центральный аппарат ведомства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России", - сообщила Петренко.

Бастрыкин поставил ход расследования на контроль и поручил оперативно истребовать документацию, касающуюся здоровья девочки, провести судебные экспертизы для установления причины ее смерти.