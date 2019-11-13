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В Крыму пропала шестилетняя девочка

Ребенок ушел из дома 12 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают 6-летнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась. Об этом в среду сообщается на сайте республиканского МВД.

"Сотрудниками полиции в Раздольненском районе разыскивается пропавшая без вести малолетняя девочка. 12 ноября девочка 2013 года рождения ушла из дома, расположенного в селе Кропоткино Раздольненского района, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.

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