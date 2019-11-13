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Объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен признал вину в мошенничестве

По словам адвоката предпринимателя Алексея Деньгина, он раскаялся в содеянном и активно сотрудничает со следствием

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Алексей Деньгин, объявленный ранее в розыск вместе с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым, признал вину в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат в Бабушкинском суде Москвы, где решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

"Деньгин признал себя виновным, раскаялся в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Им было также заявлено ходатайство прокурору о заключении досудебного соглашения", - сказал адвокат.

"Через своего адвоката 11 ноября, когда он был задержан, Деньгин заявил следователю о готовности ответить на все вопросы и явке с повинной", - отметил адвокат. ГСУ СК РФ по Московской области просит суд отправить Деньгина в СИЗО до 6 января 2020 года, адвокат просит о более мягкой мере пресечения.

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