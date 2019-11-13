Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пропавший под Тулой "кот-наркокурьер" явился в суд

Ранее он сбежал из зооуголка городского парка, где находился на ответственном хранении

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пропавший кот, признанный вещественным доказательством по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в колонии №6 Новомосковска в Тульской области, явился в Новомосковский городской суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Тульской области в среду.

Кот сбежал из зооуголка городского парка, где он находился на ответственном хранении зимой.

"Были изучены вещественные доказательства - кот и ошейник. Невозможно точно сказать, был ли в суде тот самый кот, но то, что кот был - это факт", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере") возбудили в июле 2018 года. По версии следствия, кот должен был в ошейнике через лаз проносить запрещенные вещества в колонию. В совершении преступления обвиняется Эдуард Долгинцев, отбывающий наказание в колонии №6.

По словам адвоката обвиняемого по делу заключенного Дмитрия Сотникова, никакого кота в деле не было.

В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты электронные весы, упаковочный материал, пакет с веществом растительного происхождения и, по предварительной информации, около 10 г амфетамина и 20 г спайса. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные сбыт и пересылку наркотиков. Подозреваемые арестованы.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
Суд в Ленобласти отказал в УДО осужденному за покушение на депутата Госдумы Кодзоева
Покушение было совершено в 2001 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС