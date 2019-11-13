Пропавший под Тулой "кот-наркокурьер" явился в суд

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пропавший кот, признанный вещественным доказательством по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в колонии №6 Новомосковска в Тульской области, явился в Новомосковский городской суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Тульской области в среду.

Кот сбежал из зооуголка городского парка, где он находился на ответственном хранении зимой.

"Были изучены вещественные доказательства - кот и ошейник. Невозможно точно сказать, был ли в суде тот самый кот, но то, что кот был - это факт", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере") возбудили в июле 2018 года. По версии следствия, кот должен был в ошейнике через лаз проносить запрещенные вещества в колонию. В совершении преступления обвиняется Эдуард Долгинцев, отбывающий наказание в колонии №6.

По словам адвоката обвиняемого по делу заключенного Дмитрия Сотникова, никакого кота в деле не было.

В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты электронные весы, упаковочный материал, пакет с веществом растительного происхождения и, по предварительной информации, около 10 г амфетамина и 20 г спайса. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные сбыт и пересылку наркотиков. Подозреваемые арестованы.