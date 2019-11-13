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Расследование перестрелки в Ростовской области
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Ростовский губернатор сообщил о задержании четырех человек по делу о перестрелке на хуторе

Василий Голубев также добавил, что еще трое находятся в розыске
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека задержаны после перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в которой погибли пять человек.

Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала "Дон-24".

"На сегодняшний день четыре человека задержаны, трое находятся в розыске", - сказал он.

По словам губернатора, чтобы не допускать подобных инцидентов в области, проводятся профилактические мероприятия. "Нужно искать решения, чтобы не допускать таких случаев. Договорились, что во всех районах, где есть такие споры, мы проводим профилактические мероприятия <...>. Создана специальная группа", - подчеркнул Голубев.

 

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьРасследование перестрелки в Ростовской области
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