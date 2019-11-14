СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Забайкалье, где погибли семь человек

ТАСС, 14 ноября. Следователи возбудили уголовное дело после аварии с микроавтобусом в Забайкалье, где погибли 7 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю после проведения доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек")", - сказали в СК.

Бастрыкин также направил в Забайкальский край криминалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета для оказания практической помощи. В ходе следствия будут изъяты и изучены необходимые документы, установлены и допрошены свидетели и очевидцы преступления. Также следователи назначат судебные экспертизы.

ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы различной степени тяжести, произошло около семи часов утра (около 01:00 мск) на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей Жипхоши. По данным регионального следственного управления СК РФ, микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоявшим на обочине, после этого вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. Погибший в числе семерых человек водитель микроавтобуса имел документы на осуществление пассажирских перевозок и в момент ДТП перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу.

Как пояснили в полиции, на момент аварии груженая автомашина Shacman находилась в технически неисправном состоянии.