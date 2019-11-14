Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из фигурантов дела бывшего ректора ДВФУ объявлен в розыск

Никита Смуров не явился в суд на оглашение приговора

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанский флотский военный суд в Приморье объявил в розыск одного из осужденных по делу о растрате средств Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на сумму 17,7 млн рублей Никиту Смурова, который не явился в суд на оглашение приговора 11 ноября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Судья вынес постановление об объявлении в розыск Никиты Смурова, осужденного по делу о растрате 17,7 млн рублей на создание информационно-технической системы для вуза", - сообщил представитель суда.

В понедельник Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке признал бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца виновным в растрате и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также суд признал виновными в пособничестве при растрате гендиректора ООО "Современный университет" Сергея Карлявина и его заместителя Никиту Смурова. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев и 3 года 6 месяцев соответственно.

В понедельник Смуров не явился в суд на оглашение приговора.

По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее в сентябре 2015 года были составлены и подписаны акты выполнения работ по третьему этапу проекта. Это позволило перечислить исполнителю со счетов ДВФУ 17,7 млн рублей.

Следствие считает, что Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку, которые также проходят обвиняемыми в деле, обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года он поручил главному бухгалтеру на основании указанных актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ, перевести средства с расчетного счета университета на расчетный счет исполнителя.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Росгвардия проверит ЧОП благовещенского колледжа, где ученик устроил стрельбу
В Благовещенск уже направлены сотрудники ведомства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС