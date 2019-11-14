Один из фигурантов дела бывшего ректора ДВФУ объявлен в розыск

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанский флотский военный суд в Приморье объявил в розыск одного из осужденных по делу о растрате средств Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на сумму 17,7 млн рублей Никиту Смурова, который не явился в суд на оглашение приговора 11 ноября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Судья вынес постановление об объявлении в розыск Никиты Смурова, осужденного по делу о растрате 17,7 млн рублей на создание информационно-технической системы для вуза", - сообщил представитель суда.

В понедельник Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке признал бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца виновным в растрате и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также суд признал виновными в пособничестве при растрате гендиректора ООО "Современный университет" Сергея Карлявина и его заместителя Никиту Смурова. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев и 3 года 6 месяцев соответственно.

В понедельник Смуров не явился в суд на оглашение приговора.

По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее в сентябре 2015 года были составлены и подписаны акты выполнения работ по третьему этапу проекта. Это позволило перечислить исполнителю со счетов ДВФУ 17,7 млн рублей.

Следствие считает, что Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку, которые также проходят обвиняемыми в деле, обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года он поручил главному бухгалтеру на основании указанных актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ, перевести средства с расчетного счета университета на расчетный счет исполнителя.