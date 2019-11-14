В Москве задержали мужчину, который избил фельдшера скорой помощи

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, избившего фельдшера скорой помощи и угрожавшего ему убийством. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Как рассказали в главке, в полицию поступило сообщение от сотрудника бригады скорой медицинской помощи. Он рассказал, что прибыл на вызов в квартиру в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября. Находившийся там мужчина начал угрожать заявителю убийством, при этом он держал в руках нож, а потом ударил заявителя.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний житель столицы. Мотивов своего поступка он назвать не смог", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.