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ФСБ подтвердила выемку документов в Дагестанской энергосбытовой компании

Основанием для проведения оперативных мероприятий послужила информация о фактах внесения подложных данных в массивы информационных учетов предприятия

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Выемка документов в Дагестанской энергосбытовой компании связана с проверкой информации о попытках скрыть хищения электроэнергии, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского УФСБ.

"Сотрудниками управления ФСБ по Дагестану и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана сегодня проведено изъятие документальных материалов в публичном акционерном обществе "Дагестанская энергосбытовая компания". Основанием для проведения оперативных мероприятий послужила информация о фактах внесения подложных данных в массивы информационных учетов предприятия, начисления задолженностей на несуществующих абонентов в целях сокрытия хищений электроэнергии и полученных за нее денежных средств", - сообщили в ведомстве.

Ранее о проведении оперативных мероприятий, в том числе выемке документов, в энергосбытовой компании ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

Как пояснили ТАСС в самой компании, проверка была инициирована по просьбе компании "Россети Северный Кавказ" из-за многочисленных обращений потребителей о необоснованно завышенных начислениях. "В адрес компании "Россети Северный Кавказ" от потребителей Республики Дагестан поступают обращения о возможных необоснованно завышенных начислениях за потребленную электроэнергию. В связи с этим руководство энергокомпании обратилось в правоохранительные органы республики с просьбой инициировать проверку по данным фактам", - сообщил собеседник агентства.

По мнению энергетиков, итоги проверки правоохранительных органов помогут снять социальную напряженность в части энергопотребления и устранить разногласия с потребителями энергоресурса в части начислений. "Данные меры прежде всего инициированы в интересах жителей Дагестана", - отметили в компании.

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РоссияДагестан
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