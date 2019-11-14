Осужденный за взятки экс-мэр Сыктывкара выплатил 1,5 млн рублей штрафа

СЫКТЫВКАР, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель администрации Сыктывкара Роман Зенищев, приговоренный к 10,5 года строгого режима за взятки, выплатил штраф в 1,5 млн рублей за коррупционное преступление. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми.

"Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми фактическим исполнением окончено исполнительное производство о взыскании с бывшего мэра Сыктывкара уголовного штрафа за коррупционное преступление в размере 1,5 млн рублей. Сумму частями внес отец должника", - говорится в сообщении.

Сейчас на исполнении в регионального управления ФССП находятся шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении бывшего мэра на сумму 47 млн рублей. При этом 22 млн рублей из них соответствуют размеру полученных взяток, подлежащих конфискации, сообщили в управлении.