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Кассационный суд в Петербурге не принял жалобу по делу "парашютов" экс-сотрудников МВД

Пресс-служба Третьего кассационного суда общей юрисдикции не предоставила ТАСС комментарий о причинах отказа в рассмотрении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-руководителю центра тылового обеспечения расформированного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу Ивану Лозюку, который получил пять лет лишения свободы за мошенничество и растрату, отказано в рассмотрении его кассационной жалобы. Об этом сообщается в картотеке Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

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"Результат изучения жалобы - отказ в передаче кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - говорится в картотеке.

Пресс-служба Третьего кассационного суда общей юрисдикции не смогла предоставить ТАСС комментарий о причинах отказа в рассмотрении.

В июле 2017 года Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о "золотых парашютах" в отношении экс-руководителя расформированного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталия Быкова, экс-руководителя центра тылового обеспечения ГУ МВД Ивана Лозюка, заместителя начальника управления Александра Монастыршина, бывшей главы финансово-экономического отдела ГУ МВД Светланы Шатовой и замначальника отдела конспирации кадров и госслужбы управления Ирины Бурхановой.

Суд приговорил Быкова к семи годам лишения свободы, Лозюка - к пяти годам лишения свободы, Монастыршина - к 3,5 года колонии. Суд также лишил их специальных званий и права на получение пенсий по выслуге лет. Светлана Шатова и Ирина Бурханова получили условные сроки. Суд также удовлетворил гражданский иск к обвиняемым на 17 млн рублей от МВД.

Жалоба бывшего руководителя центра тылового обеспечения расформированного управления стала одной из первых, которая поступила в новый суд, открывшийся 1 октября текущего года. Третий кассационный суд в Петербурге начал свою работу 1 октября в соответствии с реформой судоустройства и перехода ее на четырехступенчатую систему. Он принимает жалобы на решения высших судов Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также суда Ненецкого автономного округа.

Об уголовном деле

Суд установил, что приказы о выплатах приближенным к Быкову сотрудникам были оформлены задним числом уже после выхода указа о расформировании ГУ. При этом 32 человека, которые получили премии от 300 до 700 тыс. рублей, должны были передать по 100 тыс. рублей Быкову. Против экс-начальника управления в суде были выдвинуты обвинения в растрате, служебном подлоге и мошенничестве. Аналогичные обвинения предъявлены Монастыршину, Шатовой, Лозюку и Бурхановой.

Следствие также пришло к выводу, что при ликвидации ГУ МВД Быков пытался незаконно оформить на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских.

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