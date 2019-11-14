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Власти опровергли сообщения о смерти подозреваемого в стрельбе в Калифорнии

Отмечается, что подозреваемый задержан, ему оказывают помощь в местной больнице

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния) задержан и находится в больнице. Об этом сообщается в четверг в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

Как говорится в заявлении, "подозреваемый задержан, ему оказывают помощь в местной больнице". Ранее несколько американских СМИ, в том числе телеканалы CNN и ABC, информировали со ссылкой на правоохранительные органы, что подозреваемый застрелился.

По данным NBC и газеты LA Times, при стрельбе в школе в четверг пострадали семь человек. Помощник шерифа округа Лос-Анджелес Боб Бейзи в эфире CNN уточнил, что власти пока могут подтвердить информацию о пяти пострадавших. Он не пояснил, все ли эти лица получили огнестрельные ранения.

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