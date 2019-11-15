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Дело сестер Хачатурян

Следствие проверит новые материалы в отношении Михаила Хачатуряна

В частности, они связаны с причинением тяжкого вреда здоровью его дочерей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России для проведения проверки выделил из уголовного дела по обвинению сестер Хачатурян новые материалы в отношении их отца Михаила. Выделенные материалы связаны с доведением Крестины Хачатурян до попытки самоубийства и причинением тяжкого вреда здоровью сестер. Об этом ТАСС сообщил в пятницу ее адвокат Алексей Липцер.

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"Следственный комитет выделил для проведения проверки материалы из уголовного дела по обвинению сестер Хачатурян в отношении их отца Михаила. В них содержатся сведения о наличии в его действиях признаков преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: доведение до попытки самоубийства Крестины в Сочи в 2016 году (ст. 110 УК РФ) и по факту причинения девушкам тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)", - сказал защитник. Ранее проведением соответствующих экспертиз было установлено причинение Михаилом Хачатуряном всем трем сестрам тяжкого вреда здоровью. Таким образом, следствие удовлетворило ходатайство защиты сестер Хачатурян о проведении проверки и принятия решения по факту применения к ним насильственных действий со стороны отца.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего, их отца Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. Обвиняемые и их защитники знакомятся с 30 томами уголовного дела.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе его дочери признали вину в убийстве, пояснив, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
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