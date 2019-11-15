Неизвестные в масках подорвали банкомат в магазине в Мытищах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Неизвестные в масках подорвали банкомат в одном из магазинов в Мытищах. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Грабители, скрывая лица под масками, попытались взломать банкомат, а затем взорвали его", - сказал собеседник агентства, не уточнив, забрали ли грабители деньги.

В ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили факт повреждения банкомата. "В одном из магазинов в селе Марфино в городском округе Мытищи неизвестные повредили банкомат. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка", - пояснили в главке.