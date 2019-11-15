Экс-министра ЖКХ Астраханской области осудили за превышение полномочий

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего министра ЖКХ в Астраханской области к трем годам заключения условно за превышение полномочий. Об этом в пятницу сообщается на сайте областной прокуратуры.

Установлено, что министр ЖКХ Астраханской области принимал решения о предоставлении "Фонду капитального ремонта многоквартирных домов" субсидии из бюджета области в качестве вознаграждения ОАО "Социальные гарантии" в общем размере более 28,8 млн рублей. При этом он знал, что агентский договор между "Фондом капитального ремонта многоквартирных домов" и ОАО "Социальные гарантии" заключен незаконно.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-министр еще на три года лишен права занимать должности в государственных и муниципальных организациях.