В Ингушетии возбудили дело за незаконное выделение 115 земельных участков

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии из-за незаконного выделения 115 земельных участков чиновниками сельского поселения Экажево Назрановского района республики, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Чиновники администрации села Экажево в период с 2010 по 2018 год незаконно выдавали выписки из похозяйственных книг, постановления и свидетельства на право пользования земельными участками гражданам. Эти документы послужили основанием для регистрации их права собственности на 115 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 54 млн рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, государственная собственность на указанные земельные участки не разграничена и правом распоряжения этими участками имеет только администрация Назрановского района. Ход расследования уголовного дела прокурором республики взят на контроль.