Во Франции задержаны два человека, угрожавшие совершить покушение на Макрона

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала двух человек, которые угрожали совершить покушение на президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на данные из юридических источников.

Задержания были произведены в рамках расследования дела об угрозах со стороны крайне правых в ноябре 2018 года. "Двое задержанных предстали в пятницу перед судьей по делам о терроризме, им будут предъявлены обвинения", - уточнил источник France-Presse.

Речь идет о двух мужчинах 30 и 45 лет. Они были задержаны полицией во вторник на востоке Франции.

По данному делу ранее уже были уже задержаны четверо членов праворадикальной группировки Les Barjols ("безумцы"). Всем им предъявлены обвинения в создании преступной группировки, преследующей террористические цели . Двое из них находятся в предварительном заключении. По данным газеты "Монд", данная группировка была создана ультраправыми вскоре после избрания в 2017 году Эмманюэля Макрона президентом Франции.