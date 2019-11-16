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На Алтае загорелся междугородний автобус с пассажирами

Водитель успел высадить людей из автобуса, в результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 16 ноября. Рейсовый автобус с пассажирами, следующий в кузбасский Междуреченск из Белокурихи, загорелся во время движения утром в субботу на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте краевого управления МВД России.

"Около 04:00 (02:00 мск) в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Бийское" поступила информация о возгорании рейсового автобуса, направляющегося в Междуреченск из Белокурихи. Предварительно установлено, что в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Водитель успел высадить пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на дороге Бийск - Целинное недалеко от поселка Первомайское. Прибывшие на место полицейские разместили пассажиров автобуса на ближайшей автозаправочной станции, чтобы те не замерзли на улице. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии, утром в субботу в районе города Бийска температура воздуха опустилась до -31 градуса.

Пассажиров доставили в Междуреченск резервным автобусом. Возгорание локализовано сотрудниками МЧС. В связи с происшествием полицейские проводят проверку.

Теги
РоссияАлтайский край
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