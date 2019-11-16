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В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

Еще трех человек доставили в больницу

ТАСС, 16 ноября. Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.

"Примерно в 07:20 (мск) на 68 км автодороги Казань - Оренбург (территория Лаишевского района) водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada. В результате ДТП четыре человека погибли, три пострадали, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

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